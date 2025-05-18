Ahlatcı Holding'in borsadaki şirketlerinden Enerya Enerji ve AHGAZ en çok yükselen hisseler arasında yerini alıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 2,96 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.516,86 ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü.

ENERYA ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,65 ile Ahlatcı Holding iştiraklerinden Enerya Enerji oldu.

14 Ağustos 2023 tarihinde 88,76 TL’den halka arz edilen Enerya Enerji, 16 Mayıs Cuma günü 315 TL’den haftayı kapattı.

21 AYDA 3.5 KAT ARTTI

Enerya Enerji, 1 yıl 9 aylık süreçte yatırımcılarına 3.5 katı bir artışla yatırımcılarına büyük kazanç sağladı.

Ahlatcı Holding’in bir diğer iştiraklerinden AHGAZ ise 22 Aralık 2022 tarihinde 66 TL’den harka arz edildi.

AHGAZ 2.5 YILDA 5 KAT DEĞERLENDİ

Haftayı 325 TL’den AHGAZ ise halka arz edildiği 2.5 yıllık süreçte 5 kat değerlenerek performansıyla dikkat çeken hisseler arasında yerini aldı.