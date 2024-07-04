Kocaeli'de eşinden boşanma aşamasında olan koca dehşet saçtı. Eşinin yaşadığı eve giden şahıs, hem karısına hem de çocuklarına kurşun yağdırdı.

Olay, Darıca ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitede meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi Semiha K'nin (39) evine gelen Selahattin K, eşiyle tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Selahattin K, tartıştığı eşi Semiha K.'ya, oğlu İ.K. (17) ve kızı Y.K'ya (14) tabanca ile ateş etti. Anne ve çocukları kanlar içinde kalırken, şüpheli S.K. ise olay yerinden kaçtı.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Silah sesini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.K. ve 14 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.K. ile karısının boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edildi. Çiftin 2 yaşında bir kızları daha olduğu, zanlının onu yaralamadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.