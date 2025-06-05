Mersin’in Silifke ilçesinde gençlik kampında denize girip, akıntıya kapılan Çorumlu Cemal Emre Kurt'un ardından yoğun bakımda yaşam savaşı veren yine Çorumlu lise öğrencisi Alperen Bayraktar (17), dün hayata gözlerini yumdu.
Denizde akıntıya kapılan Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencisi Çorumlu Cemal Emre Kurt, daha iki gün önce gözyaşları arasında Çorum'da toprağa verilmişti.
Bir kara haber de dün geldi.
Yine Çorumlu olduğu öğrenilen Alperen Bayraktar, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Çorum'un Derekutuğun köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen gencin cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
Editör: Fatih Battar