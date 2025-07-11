Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin, ASM’ye gelmeyen vatandaş nedeniyle Aile Hekimlerinden kesilen ücret uygulamasını “akla ziyan” olarak nitelendirdi. Yeni düzenlemede sürenin bazı hasta gruplarında 1 yıla çıkarılması ise çözüm olmadığını belirtti.

Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) uzun süredir gelmeyen hastalar nedeniyle aile hekimlerinden yapılan ücret kesintileri tepki çekiyor.

Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin, yaptığı açıklamada yaşanan mağduriyetleri dile getirdi.

“Daha 20 günlük bir bebeğin doğduğunda tüm takiplerinin yapılmasına rağmen, 6 ay içerisinde ASM’ye hiç gelmediği gerekçesiyle bizden ücret kesiliyor. Bu, akıl alır gibi değil” diyen Yetkin, “Aile Hekimlerinin uzun süredir karşı çıktığı uygulamalardan biri olan gelmeyen hasta nedeniyle ücret kesintisi, yeni yönetmelikle yeniden düzenlendi. Artık bu süre bazı hasta gruplarında 6 ay değil, 1 yıl olarak belirlendi. Ancak hekimler, bu değişiklikten memnun değiller, bu süre 10 yıla da çıkartılsa vatandaşa sorumluluk verilmeden, tek taraflı tüm sorumluluğun Aile Hekimlerine yüklenmesini kabul etmediklerini belirttiler. Bugün yayınlanan yönetmelik, itirazlarımızın ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Ancak sürenin uzatılması, temel sorunu çözmedi. Hasta gelmiyorsa, bunun sorumluluğu sadece hekime yüklenemez ve onlardan ücret kesintisi yapılamaz” dedi.

Aile Hekimliği uygulamasında sorumluluğun tek taraflı olmaması gerektiğini kaydeden Yetkin, “Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bireyler de sağlık takibinde sorumluluk almalı. Hekimin görevi, başvuran hastaya en iyi hizmeti sunmaktır. Sağlıklı bir bireyi evinden çıkartıp ASM’ye getirmek bizim görevimiz değil.

Sadece ücret kesintisi değil, antibiyotik ve mide ilaçlarında da kısıtlama getirildi ve vatandaş mağdur oldu. Biz bu konularda aylar önce uyardık. Şimdi geri adım atıldı. ‘haklısınız’ demek için neden 8 ay beklediniz? Bu, sahaya danışılmadan karar alındığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Aile Sağlığı çalışanlarına yönelik ücret adaletsizliği olduğunu dile getiren Yetkin,

sistemin tüm paydaşları için kapsayıcı bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yetkin, "Sadece hekimler değil, Aile Sağlığı çalışanlarımız mağdur durumda. Bu adaletsizlik son bulmalı" şeklinde dile getirdi.

Yetkin, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Özellikle Aile Hekimine başvuru yapmayan vatandaşlar nedeniyle Aile Hekimlerinden kesinti yapılma süresinin 6 ay yerine 1 yıla uzatmış olmasını kabul etmediğimizi bildirir mücadelemizin devam edeceğini kamuoyuna duyururuz.

Çözümün anahtarı belli. Saha ile birlikte, bilimsel verilerle oluşturulmuş bir sistem kurmak mümkün. Umuyoruz ki Aile Hekimliği Sistemi hak ettiği güzel yarınlara kavuşur.” (Haber Merkezi)