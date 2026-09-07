Çorum’da yaşayan ve sol omuz bölgesindeki kötü huylu yumuşak doku tümörünün hızla büyümesi üzerine Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne başvuran 52 yaşındaki hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Tümörün çıkarılmasının ardından omuzda oluşan geniş doku kaybı, hastanın kendi sırt dokusundan hazırlanan fleple (vücudun bir bölgesinden kendi kan damarlarıyla birlikte alınan canlı bir doku parçasının başka bir hasarlı veya eksik bölgeye nakledilmesi işlemi) yeniden yapılandırıldı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne başvuran ve sol omuz bölgesindeki kitlenin son aylarda hızla büyümesi üzerine yapılan incelemelerde malign mezenkimal tümör tanısı alan hasta, Ortopedi ve Travmatoloji ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Yaklaşık bir yıl önce sol omuz bölgesinde kitle şikâyeti başlayan hastanın, son altı ay içerisinde kitlesinde belirgin büyüme meydana geldi. Dış merkezde yapılan biyopsi sonucunda malign mezenkimal tümör (kötü huylu yumuşak doku tümörü) tanısı konulan ve radyoterapi (ışın tedavisi) alan hasta cerrahi tedavi amacıyla Erciyes Üniversitesi Hastaneleri’ne başvurdu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve ekibi tarafından değerlendirilen hasta tümörün cerrahi olarak çıkarılması amacıyla ameliyata alındı.



"Tümör geniş cerrahi sınırlarla çıkarıldı"

Gerçekleştirilen operasyonda sol omuz bölgesindeki kötü huylu tümör çevresinde sağlıklı doku sınırı elde edilecek şekilde geniş cerrahi rezeksiyon uygulanarak başarıyla çıkarıldı. Tümörün çıkarılması sonrasında omuz bölgesinde geniş doku defektinin kapatılması amacıyla Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor İlknur Bayır ve ekibi operasyona dâhil oldu.



"Hastanın kendi dokusuyla yeniden yapılandırıldı"

Plastik cerrahi ekibi tarafından hastanın sırt bölgesinden hazırlanan latissimus dorsi kas-deri flebi, omuz bölgesindeki tümörün çıkarılmasından sonra oluşan defektin kapatılması amacıyla kullanıldı. Hastanın kendi dokusundan hazırlanan bu flep sayesinde geniş cerrahi defekt yeniden yapılandırılırken, cerrahi alanın güvenli şekilde kapatılması ve omuz bölgesinin fonksiyonel ve estetik bütünlüğünün mümkün olduğunca korunması amaçlandı.



Multidisipliner yaklaşım başarıyla uygulandı

Geniş bir cerrahi alanı ilgilendiren bu zorlu operasyon, Ortopedi ve Travmatoloji ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekiplerinin koordineli ve multidisipliner çalışmasıyla gerçekleştirildi. Operasyonun ardından hastanın tedavi ve takip süreci ekipler tarafından sürdürüldü.

Hasta Y.Ç. tedavisi sonrasında yaptığı açıklamada, "Sol omuz bölgesindeki kitlenin tedavisi için Ankara ve diğer illere gittim, bu işlemi ülkemizde sayılı hocaların yaptığını öğrendim ve tedavi olmak için Erciyes Üniversitesi Hastanelerini tercih ettim. Bu zorlu süreci en konforlu ve güvenli şekilde atlatmamı sağlayan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar’a, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. İlknur Bayır’a ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Eroğlu’na sonsuz şükranlarımı sunarım. Ülkemize, tıp dünyasına ve bana verdikleri emekler için kendilerine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde gerçekleştirilen bu operasyon kompleks yumuşak doku tümörlerinin cerrahi tedavisinde tümör cerrahisi ile rekonstrüktif cerrahinin aynı seansta ve multidisipliner anlayışla yürütülmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.