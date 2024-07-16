MURAT KARASU

Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesine kaymakam olarak görevlendirilen Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin’e veda ziyaretinde bulundu. Şirin, ziyarette Kaymakam Aytemür'e hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

Veda ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Günser Şirin, Hicabi Aytemür ile 3 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Aytemür’e yeni görevinde başarılar dileyen Şirin, “Üç yıldır ilçemizde görev yapan kaymakamımız Hicabi Aytemür devletine ve milletine hizmet için çıkmış olduğu bu yolda üç yıl birlikte çalışma imkânımız oldu. Kendisinin çalışma azmi, insan odaklı duruşu ve proje bazlı çalışmaları; Resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşları ile uyumlu çalışması, devlet ile halkı birbirine yakınlaştırması, farklı toplum kesimlerini kaynaştırması, ekonomik ve fiziki gelişmenin yanı sıra sosyal ve kültürel dokuyu güçlendirmesi, İlçede sevgi, saygı ve güven ortamını geliştirmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyor yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Aytemür de görev yaptığı süre içerisinde ihtiyaç duyduklarında kendilerine destek olan Günser Şirin’e teşekkür etti.