Alaca Belediyesi tarafından Atapark Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Ocak Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, CHP İlçe Başkanı Kenan Şahin, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri ve gaziler, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ARSLAN: BİRLİKTE RAHMET, AYRILIKTA AZAP VARDIR

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Alaca Belediyesi olarak, ilçemize en güzel hizmetleri kazandırmak için gece gündüz demeden çalışırken, en büyük gücümüzü siz kıymetli hemşehrilerimizin birliğinden alıyoruz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır düsturuyla, Alaca'mızın dünü, bugünü ve yarını için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi.

KAYRICI: ALACA'NIN DERTLERİ, ANKARA'DA BİZİM DERDİMİZDİR

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ise Alaca'nın dertlerinin Ankara'da kendi dertleri olduğunu ifade ederek, "Ankara'da, Gazi Meclis'te kapımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır. Belediyemizin ilçemize kazandıracağı projelerde ve ilçemizin genel ihtiyaçlarının karşılanmasında her daim Başkanımızın ve sizlerin yanındayız." diye konuştu. Kamyon, elektrik ve telefon hatlarına zarar verdi İçeriği Görüntüle

İlçe Müftüsü İsmail Karadavut tarafından yapılan duanın ardından program sona erdi.