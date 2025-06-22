AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, Gazeteci Fatih Altaylı’nın son açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Yakup Alar, Fatih Altaylı’nın millet iradesini hedef alan sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Alar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "28 Şubat’ta başörtülü kadınlara “fahişe” diyerek kinini kusan Fatih Altaylı, şimdi de milletimizi aşağılayıp Cumhurbaşkanımızı zımnen tehdit ediyor.

"Bu millet geçmişte padişahını boğmuş bir millettir.” diyerek hem tarihi çarpıtıyor hem de milletin iradesine dil uzatıyor.

Altaylı bilsin ki: II. Abdülhamid Han'a darbe yapmak isteyen Ali Suavi’yi elindeki sopayla durduran 7/8 Hasan Paşa vardı. O kahraman Çorumluydu. Ve bugün. Tüm Çorumlular, tüm Türkiye 7/8 Hasan Paşa’dır. Milletin adamına uzanan her dile karşı, bu millet dimdik durur. Cumhurbaşkanımıza tehdit asla kabul edilemez. Altaylı ve onun gibi düşünenler bilsin: Bu millet asrın liderini yedirtmez.!