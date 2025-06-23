Çorum’un Osmancık ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Osmancık ilçesi Kamil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Uçar’a ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen sebebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.