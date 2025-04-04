Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş, vefatının 28 yılında Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kabri başında anıldı.

Anma törenine Alaca Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Demiralan, Sungurlu Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Semih Çökmez ve ülkücü gençler katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik tarafından yapılan paylaşımda, “Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yılında, Alaca Ülkü Ocakları Başkanımız, Sungurlu Ülkü Ocakları Başkanımız, ocak yöneticilerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte kabri başında dualarla andık. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.