CHP'nin kayyum tehdidini aşmak için aldığı olağanüstü kurultay kararının yankıları sürerken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için nabız yokladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"AK PARTİ'YE OY VERECEĞİM"

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Altaylı, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçilmesi durumunda gazetecilik mesleğini bırakacağını ve AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. Altaylı açıklamasında "Ben kendi adıma şunu söyleyeyim; CHP'nin kurultayında bu dede, 76'lık hırs küpü yeniden aday olursa ve Allah korusun seçilirse bak yemin ediyorum yapacağım iki şey var. Bunlardan birini tercih edeceğim. Bir, 'Allah belanızı versin' deyip AK Parti'ye oy vereceğim. İki, işi gücü bırakacağım bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var. O seçilirse ben gidiyorum kardeşim, beni kimse göremez" ifadelerine yer verdi.

"BÜTÜN UMUTLARIM, HER ŞEYİM BİTER"

Sözlerinin devamında "Memleketle ilgili bütün umutlarım, her şeyim biter" diyen Altaylı şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu CHP'nin başına bir daha seçilirse yemin ediyorum memleketi terk edemem çok seviyorum ama yayıncılığı ve gazeteciliği her şeyi bırakırım."