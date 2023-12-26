1 Ocak 2024 tarihiyle yürürlüğe girecek yeni tarifeler belli oldu. TÜVTÜRK, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araç muayene ücretlerini açıkladı.

YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak araç muayene ücretleri belli oldu. Araç muayene ücretlerine yeni yılla beraber büyük zam yapılacak. Yeni tarifeler belli oldu. Muayene ücretleri ortaya çıktı.

Otomobil, minibüs ve kamyonette 2024 yılında geçerli olacak muayene ücreti bin 821 lira 66 kuruş olarak belirlendi. Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak araç muayene ücretleri 2023 ve 2024 yılları için yeniden belirlenerek TÜVTÜRK'ün resmi sitesinde yayınlandı.

TÜVTÜRK, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araç muayene ücretlerini yeniden belirledi.

YILBAŞINDAN İTİBAREN 422 LİRA 72 KURUŞA YÜKSELECEK

Kurumun resmi sitesinde yayınlanan yeni ücret tarifesine göre;

- Traktör (römorklu, römorksuz) için 927 lira 06 kuruş,

- Motosiklet ve motorlu bisiklet için bin 854 lira 12 kuruş,

- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için ise bin 821 lira 66 kuruş muayene ücreti ödenecek.

2023 yılında 282 lira 50 kuruş olarak belirlenen egzoz muayene ücreti de yeniden değerleme oranı nedeniyle yılbaşından itibaren 422 lira 72 kuruşa yükselecek.