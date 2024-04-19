Meteoroloji bölge iller arasında yer alan Çorum'a yeniden fırtına uyarısı yaptı.

20 Nisan 2024 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde (Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu’nun iç kesimleri) beklenen rüzgârların; güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Fırtınanın cumartesi öğle saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.