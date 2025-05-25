Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi, arazisine giren hayvanların sahibini silahla vurarak yaraladı.
Dağsaray köyünde Ahmet Y'nin hayvanlarının Cuma D'ye ait tarlaya girmesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Cuma D. tabancayla ateş ederek Ahmet Y'yi yaraladı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sırtından yaralanan Ahmet Y, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cuma D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Editör: Anadolu Ajansı