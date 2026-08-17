ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde yaşanan olayın ardından Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan minik Fenerbahçe taraftarı Göktuğ’a destek oldu.

Kulüp'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Gençlerbirliği–Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın ardından ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, minik taraftar Göktuğ’un ailesiyle iletişime geçerek kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum’un Sungurlu ilçesinden olduğu öğrenilen Göktuğ ile yakından ilgilenen Başkan Savaş Balçık, minik taraftarı sezon boyunca ARCA Çorum FK’nın tüm iç saha ve deplasman maçlarında misafirimiz olarak ağırlayacaklarını ifade etti.

Balçık ayrıca Göktuğ’un eğitim hayatı boyunca tüm okul masraflarının ARCA Çorum FK tarafından karşılanacağını belirterek, “Göktuğ artık bizim de evladımızdır. Bundan sonra onun eğitimi bize aittir.” dedi.

Savaş Balçık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Bir çocuğun tuttuğu takımın formasını özgürce giyebilmesi, tribünde heyecanını yaşayabilmesi ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütebilmesi gerekir. Rekabetin çocukların mutluluğunun önüne geçtiği hiçbir anlayışın Türk futbolunda yeri olmamalıdır.

Biz ARCA Çorum olarak rakiplerimizi yalnızca sahadaki mücadelemizin bir parçası değil, Türk futbolunu birlikte büyüttüğümüz dostlarımız olarak görüyoruz. Süper Lig’deki bütün kulüplerimiz bizim için kıymetlidir. Futbolun ahlaki değerlerinde buluşmak hepimizin sorumluluğudur.

Göktuğ bizim evladımızdır. Onun yüzündeki tebessümü korumak ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütmesine katkı sağlamak bizim için bir görevdir.

Rekabet sahada, dostluk her yerde olsun.”

ARCA Çorum FK olarak, futbolun çocuklarımız için sevgi, kardeşlik, heyecan ve güzel anılarla özdeşleşmesi gerektiğine inanıyor; Göktuğ’a eğitim hayatı boyunca başarılar diliyoruz. Biz Anadolu'yuz."