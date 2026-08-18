Türk savunma sanayii sektörünün ihracat şampiyonu şirketi ARCA Savunma, kritik bir transfer gerçekleştirdi.

Şirketin “İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcılığı” pozisyonuna, uzun yıllardır Savunma Sanayii Başkanlığı’nda görev yapan Ahmet Kaygusuz atandı.

Savunma sanayii sektörü tarafından yakından tanınan Kaygusuz, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde Uluslararası İş Birliği Daire Başkanlığı’nda uzun süre müdürlük yaptıktan sonra Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Uluslararası İş Birliği Daire Başkanlığı’nda Asya-Pasifik Bölge Müdürü olarak görev yapan Kaygusuz’un döneminde; Endonezya, Malezya, Filipinler ve Bangladeş’e çok kritik savunma ve havacılık sanayii ürünlerinin ihracatları gerçekleştirildi.