Çorum’un hububat üretiminde önemli merkezi olan Alaca ilçesinde, son günlerde artan anız yangınları vatandaşları ve itfaiye ekiplerini tedirgin ediyor.

Çorum’un tarım yönünden en zengin ilçesi olan Alaca'da tarlaların zaman zaman kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce anız yakılmak için ateşe verilmesi, ilgili kurumların yanı sıra ilçede yaşayan herkesi tedirgin ediyor. Yol kenarındaki tarlalarda anızların yakılması, sadece doğaya değil telefon ve elektrik direklerine de zarar veriyor. Çıkarılan anız yangınları rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanda etkili olurken, itfaiye ekipleri muhtelif noktalarda yaşanan yangınlara yetişmekte güçlük çekiyor. Ekipler, anız yangınlarını söndürebilmek için gün boyu seferber oluyor. Söndürme mesaisi bazen gece yarısına kadar devam ediyor.

Anız yangınları çevredeki birçok faydalı canlıyı da yok ederken yakınlarındaki ormanlık alanlar için de tehlike arz ediyor, risk oluşturuyor. Ormanlık alanlara yakın alanlarda ateşe verilen anızlar itfaiye personelini de diken üstünde bırakıyor. Yangınlarda yanarak devrilen telefon direkleri ile kopan havai hatlar sebebiyle yerleşim birimleri ile telefon ve elektrik hizmetleri aksıyor. Yakılan anızlar, yakınlarındaki yerleşim birimlerini de tehdit ederken, vatandaşlar da oluşturduğu çevre kirliliğinden şikayet ediyor.

Yasaklanmasına rağmen bölgede bir türlü önüne geçilemeyen anız yangınlarında, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan kişilere hem idari hem de çevreyi de tahrip etmekten yüksek oranlı cezalar uygulanıyor. Ancak güvenlik güçleri anızları ateşe verilen kişileri tespit etmekte güçlük çekiyor. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kendi tarlalarından ziyade farklı kişilerin tarlalarını ateşe vererek yangını başlatıyor. Yangın kısa sürede çevredeki tüm alanı kaplıyor. Anız yangınlarının akşamları karanlık olan saatlerde çıkarılması da itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırıyor. Bu çerçevede ilçe genelinde 1 hafta içerisinde on farklı bölgeden başlayan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gün içerisinde ise dört ayrı bölge Eskiyapar, Kıcılı, Çelebibağ ve Sarısuleyman köylerinde yangınlara müdahale edildi.