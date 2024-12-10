2025 asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor.

Çalışanlar, asgari ücrette büyük bir artış beklerken, hükümet ve işveren tarafı daha temkinli yaklaşım sergiliyor.

Kritik toplantı, milyonlarca emekçinin alım gücünü etkileyecek kararlar için ilk adım olacak.

2025 yılına sayılı günler kala açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamını sürdürmeye çalışan milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin gözü bugün yapılacak kritik toplantıdan alınacak mesajlara çevrildi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 16.00'da yapacak.

Böylece doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç bugün resmi olarak başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. Ayrıca komisyonda 5 işçi de yer alacak.

İşçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak.

OLASI ZAMLARLA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücret için pek çok farklı senaryo kuruluyor.

Olası asgari ücret zam oranları ve yeni ücretler şunlar:

Yüzde 20 zam: 20 bin 402,40 TL

Yüzde 25 zam: 21 bin 252,50 TL

Yüzde 30 zam: 22 bin 102,60 TL

Yüzde 35 zam: 22 bin 952,70 TL

Yüzde 40 zam: 23 bin 802,80 TL

Yüzde 45 zam: 24 bin 652,90 TL

Yüzde 50 zam: 25 bin 503 TL