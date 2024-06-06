Çorum Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Masa Tenisi Salonunda sona gelindi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yapımı devam eden masa tenisi salonunda incelemelerde bulundu.

Burda Belediye yetkilileri ve yüklenici firma sorumlularından çalışmalar hakkında bilgiler alan Halil İbrahim Aşgın salonun en kısa sürede bitirilerek hizmete açılmasını istedi.

Aşgın, Masa Tenisinde Türkiye genelinde söz sahibi konumda oldukları ve daha büyük başarıları yetiştirmek için bu salonun son derece önemli bir katkı vereceğini belirtti.

Firma yetkilileri masa tenisi salonunun Ağustos yanı sonuna kadar tamamlanarak teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Masa Tenisi salonunda çalışma salonları, antrenör odası soyunma odaları gibi bir çok bölüm bulunuyor.