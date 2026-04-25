Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Ermeni Meselesi” konulu konferansta konuşan araştırmacı-yazar Selahattin Aydemir; “Asıl soykırımcı Ermenilerdir” dedi

Ermeniler üzerine yazdığı kitaplarla tanınan yazar Selahattin Aydemir, Ermeni soykırımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çorum Şehir Müzesi gerçekleştirilen konferansa ilgi yoğun oldu.

3 milyon nüfusu olan Ermenistan'ın 2 bin 400'den fazla derneği olduğunu ve bütün dünyada Türkler aleyhine çalıştığını aktaran Aydemir, “Avrupa’da, Amerika’da Ermeni soykırımı ile ilgili aleyhimize çok çalışıyorlar. Ben bundan rahatsız oluyorum. Türkleri her yerde büyük bir soykırımcı olarak gösteriyorlar. Sözde 1.5 milyon Ermeni öldürüldü diyorlar ama Anadolu’da zaten 80 ile 100 bin arasında Ermeni vardı. Bütün Osmanlı genelinde ise 1 milyon 700 bin bin civarında Ermeni nüfusu gözüküyor. Yani 1.5 milyon Ermeni öldürüldü iddiaları tamamen asılsız ama dünya genelinde İngiltere’de, Fransa’da, Amerika’da öyle bir propaganda yürütüyorlar ki Türkleri soykırımcı gösteriyorlar.” şeklinde konuştu

Her 24 Nisan’ın sözde soykırım günü olarak kutlandığını ve Amerika başkanının ağzından soykırım ile ilgili çıkacak ifadelerin beklendiğini dile getiren Aydemir, 24 Nisan tarihinin sözde soykırım iddialarının sadece bir Ermeni ve emperyalist yalanı olduğunu söyledi.

Aydemir, tarihsel gerçeklerin herkes tarafından bilindiğini ve asıl soykırımı Türk milletine uygulayanın Ermeniler olduğunu ifade etti.