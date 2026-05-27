Çorumlu futbolcu Tolgay Arslan, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, emekli olduğunu açıkladı.

Futbola Almanya'da başlayan Tolgay, Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giydikten sonra Udinese'ye transfer olmuştu.

SON OLARAK JAPONYA'DA OYNADI

Tolgay daha sonra Avustralya'nın Melbourne City takımında, son olarak da Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima ekibinde oynayarak kariyerini noktaladı.