Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketlerinden Ahlatcı Kuyumculuk'un Kule Şubesi göz kamaştırıyor.

Eğridere Çarşısı'ndaki merkez binanın ardından eski Merih Hoteli ve Talat Eczanesi'nin bulunduğu 5 katlı binayı 2022 yılında yıkarak yeni şube için kolları sıvayan Ahlatcı, Saat Kulesi ve çevresindeki tarihi dokuya uygun olarak 3 katlı yeni bina yaptı.

Ahlatcı'nın yeni şubesi Şubat ayında müşterilerini ağırlamaya başlarken, sadece zemin katta hizmet veriyordu.

Diğer katların da tamamlanmasıyla Ahlatcı'nın yeni binasının görüntüsü ortaya çıktı.

Muhteşem görüntüsüyle vatandaşların ilgi odağı olan bina için resmi açılış töreni düzenlenmesi bekleniyor.