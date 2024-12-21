Çorum Amatör Sporleri Federasyonu Yönetimi Vali Ali Çalgan’ı ziiyaret etti. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette Vali Ali Çalgan’a amatör spor faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Arıcı, İl Özel İdaresi destekleri için teşekkür etti.

Vali Ali Çalgan’da ziyaret sırasında amatör sporun gençliğin kötü alışkanlıklardan kurtulması ve başarılı sporcuların yetişmesi adına son derece önemli olduğunu belirterek bu yüzden gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret sonunda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Vali Ali Çalgan’a destekleri için teşekkür plaketi verdi.