Çorum Belediyesi amatör kulüplere malzeme dağıtım töreni için ilimize gelen TASK Genel Başkanı Şener Aydın ve çevre illerin ASKF Başkanları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Şener Aydın, TASKK Genel Sekreteri Abdullah Albunar, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çankırı ASKF Başkanı Celal Kaman, Sinop ASKF Başkanı Ayhan Özhan ve Çorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyarette Çorum Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ta katıldı.

Ziyaret sırasında TASKK Genel Başkanı Şener Aydın, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a amatör spora destekleri için bir teşekkür plaketi verdi. Belediye Başkanı Aşgın’da Şener Aydın’a el işlemesi hat teslim etti.