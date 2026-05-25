Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Haluk Levent, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra Konya’daki Esenler Erokspor-Çorum FK play-off final maçında görüldü.
Önceki günlerde Eskişehir konserinin ardından yola çıktığı sırada fenalaşan ünlü şarkıcı Haluk Levent, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburdu edilmişti. Levent'in mide kanaması geçirdiği bildirilmişti.
ÇORUM FK FORMASIYLA MAÇI İZLEDİ
Sağlık haberiyle bir anlığına hayranlarını üzen Haluk Levent, Esenler Erokspor-Çorum FK maçını Çorum FK formasıyla izledi.
Maç sonu Haluk Levent Çorum FK'nın şampiyonluğunu tebrik etti.
Muhabir: Atila Çiğdem