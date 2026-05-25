Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselme başarısını kutlayan Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, "Çorumumuza hediye olsun. İnşallah, nice başarılara" dedi.

Play-off final maçında Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup eden Çorum FK, ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Dün Konya’da oynanan karşılaşmayı stattan izleyen Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, oyuncular, kulüp yönetimi, stadı dolduran binlerce Çorum FK’li taraftarın sevincine ortak oldu.

Karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşayan Başkan Dere, oyuncular, teknik ekip ve kulüp yönetimi üyeleriyle sarılarak sevincini paylaştı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Başkan Dere, "Şükürler olsun, sonunda başardık. Görüyorsunuz, 20 bin taraftarımızla beraber sesimiz kısılana kadar bağırdık ve şampiyon olduk. Çorumumuza hediye olsun. İnşallah, nice başarılara" dedi.