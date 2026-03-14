Çorum’da baba ve oğlu 1 hafta arayla vefat etti.

Fatma Fayat Kireçoğlu'nun eşi, Sungurlu’da görev yapmış polis memuru (emekli) Ahmet Kireçoğlu 5 Mart 2026 tarihinde vefat etmiş ve 6 Mart’ta Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilmişti.

Ahmet Kireçoğlu’nun vefatının ardından oğlu Mehmet Yiğit Kireçoğlu da hayatını kaybetti.

Ankara’da yaşayan Mehmet Yiğit Kireçoğlu’nun genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Baba ve oğlunun 1 hafta arayla vefat etmesi derin bir üzüntü kaynağı oldu.

Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun...