Çorum’un Alaca ilçesinde seyir halindeyken tırın balatalarında çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinden Çorum istikametine seyir halindeki 50 KE 450 plakalı tırın balatalarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükseldi, tırın lastiklerinden yükselen duman kısa süreliğine paniğe sebep olurken, dumanları gören tır sürücüsü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Alaca belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.