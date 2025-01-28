Badminton Federasyonu’nda Teknik Kurul Başkanı olarak görev yapan Barış Boyar’ın girişimleri ile İşitme Engelliler ve Bedensel Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonaları Osmancık’ta yapılacak.

28-30 ocak tarihlerinde İşitme Engelliler 31 Ocak ile 2 Şubat tarihlerinde ise Bedensel Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası Osmancık İlçe Spor Salonu’nda yapılacak.

Barış Boyar 28-30 Ocak tarihleri arasında Osmancık’ta yapılacak olan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında 23 kadın 34 erkek toplam 57 sporcunun mücadele edeceğini açıkladı. Şampiyonada Federasyon temsilcisi, sporcu antrenör, refakatci, fizyoterapist gibi katılımcılarla birlikte toplam 120-150 kişilik bir ekibin Osmancık’da misafir edeceklerini söyledi.

Boyar ‘Bu müsabakalarda özellikle büyükler kategorisinde yapılacak yarışmalarda dereceye giren sporcular arasından Büyükler Milli Takım kadrosu oluşturulacak ve İşitme Engelliler Olimpiyat,Dünya ve Avrupa milli takımları oluşturulacaktır.Müsabakalara, Avrupa ve Dünya dereceli sporcularda katılım sağlayacaktır. İlçemizden de Avrupa dereceli 1 sporcumuz ilimizi temsil edecektir’ dedi.

Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası da Osmancık’ta

Üç gün sürecek olan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasının ardından aynı salonda Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonasının yapılacağını belirten Boyar bu müsabakalarda da 33 kadın 41 erkek toplam 74 sporcunun mücadele edeceği şampiyonanın 31 Ocak 2 Şubat tarihlerinde Osmancık İlçe Spor Salonunda yapılacak.

Barış Boyar bu şampiyonada özellikle büyükler kategorisinde yapılacak olan yarışmalarda dereceye giren sporcuların mücadele edeceğini belirterek bu müsabakalarda büyükler milli takım kadrosunun oluşturulacağını söyledi.

Boyar ,müsabakalara Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece yapacak sporcuların katılım sağlayacağını belirterek Osmancıklı spor severleri bu müsabakalara davet etti.