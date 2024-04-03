Elebaşılığını yurt dışında firari Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik İzmir’de “Mahzen-24” operasyonları düzenlendi. Yapılan baskınlar neticesinde aralarında tetikçinin de bulunduğu çete üyesi 8 şüpheli yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duydu. Bu bilgilere göre kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda bulunan 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu.