ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 30 gündür devam ediyor. Tarafların karşılıklı saldırıları ve askeri hamleleri tansiyonun yükselmesine neden olurken, İran'dan bugün dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran güçlerinin ABD birliklerinin gelişine hazır olduğunu söyledi. IRNA haber ajansının aktardığı açıklamalarda Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'la müzakereye hazır olduğunu söylerken "gizlice kara saldırısı planlamakla" suçladı.

"ADAMLARIMIZ ONLARI ATEŞE VERMEYİ BEKLİYOR"

Kalibaf "Düşman açıkça müzakere mesajı gönderiyor ve gizlice kara saldırısı planlıyor. Bizim adamlarımız, Amerikan askerlerinin karaya inmesini ve onları ateşe vermeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Bugün erken saatlerde ABD medyası, Pentagon'un İran'da haftalarca sürecek kara operasyonlarına hazırlandığını bildirdi. Bu haber, ABD ordusunun 31. Deniz Piyade Sefer Birliği'nden 3.500 askerin Orta Doğu'ya geldiğini duyurmasının ardından geldi.

DÜNYAYI TEDİRGİN EDEN İDDİA

ABD’nin İran’a karşı başlattığı Destansı Öfke Operasyonu sürerken, Washington Post gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı bildirildi. Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten kaynaklar, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.

YETKİLİLER RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti. Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.

FARKLI SEÇENEKLER MASADA

Pentagon’un, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine düzenlenebilecek baskınları da seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin olası kara operasyonunun "birkaç hafta", bazılarının ise "birkaç ay" sürebileceğini söylediği belirtildi.

"BAŞKOMUTANA SEÇENEK SUNMAK PENTAGON'UN GÖREVİ"

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, habere konu iddialarla ilgili kesin yorum yapmaktan kaçınarak, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.