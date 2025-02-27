Çorum’un Osmancık ilçesi sahipsiz sokak hayvanlarına modern hayvan barınağı ve yaşam alanı inşa etmek için hazırlıklarını tamamladı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; 'Sahipsiz can dostlarımız için modern bir Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşa ediyoruz' diyerek Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği bünyesinde hazırlanan projenin tamamlandığını ve ihale aşamasına geldiğini duyurdu.

ÇAY MAHALLESİ'NDE 20 DEKAR ALANA KURULACAK

2025 yılı içerisinde projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Gelgör;

"Çay Mahallesi’nde tahsis ettiğimiz 20 dekar alanda, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik yeni yönetmeliğe uygun olarak inşa edilecek tesisimizde sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanlarının yanı sıra ameliyathaneler, bakım odaları, müşahede odaları ve karantina bölümü gibi sağlık ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanacağı tam donanımlı Hayvan Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi de yer alacak. Ayrıca, sahipsiz hayvanlarımızın sahiplendirilmesine yönelik çalışmalarla onlara sıcak bir yuva bulmalarına destek olacağız. Bu önemli projeye destek veren başta Birlik Başkanımız ve Çorum Valimiz Sayın Ali Çalgan olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı