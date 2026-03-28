Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve AK Parti Bayat İlçe Başkanı İbrahim Kaymaz, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret ederek ilçeye yapılan yatırımlar ve hizmetler için teşekkür ettiler.

Başkan Ünlü, “Destekleriniz sayesinde ilçemiz, daha önce görülmemiş seviyede hizmetlere kavuşmaya devam ediyor. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla ihtiyaçlarımız büyük ölçüde karşılanmış olacak” diyerek Kaya’yı bilgilendirdi ve projeler için destek istedi.

Milletvekili Kaya ise Bayat’a yapılan hizmetlerin her geçen gün daha fazla ileri taşındığını belirterek, “Biz, hizmet etmenin ve iş üretmenin peşindeyiz. Çorum’un tüm ilçelerinde olduğu gibi Bayat ilçemizin de çözüm bekleyen sorunlarını büyük ölçüde giderdik, devam eden projeleri ise hızlandıracağız. Güçlü Bayat vizyonu çerçevesinde kapsamlı bir program ve iddialı projelerle halkımızın karşısına alnımız ak şekilde çıkacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını Bayat’ta çok daha yükseğe taşıyacağız” dedi.

Daha sonra Kaya, ilçede başlayacak yeni çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Başkan Ünlü’ye olan inancını ve desteklerini dile getirdi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Bayat ile ilgili yatırımları ise şöyle sıraladı:

“2026 yılında Bayat Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının inşaatına başlanması.

2023 yılı içinde Bayat Kültür Kütüphanesi’nin inşaat çalışmalarının başlatılması.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Kızsivri Seyir Terası ve yürüyüş yolu projesinin hayata geçirilmesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında 52 dönümlük sanayi alanının tahsis edilmesi ve yeni düğün salonu projesinin hazırlıklarına başlanması. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle öğretmenevi projesinin hayata geçirilmesi için gereken adımların atılması. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında asfalt projeleri için destek alınması. Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilen araçların temin edilmesi sürecinin tamamlanması.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürütülen projeler kapsamında yüzme havuzu ve spor salonu gibi tesislerin hayata geçirilmesi.”

Milletvekili Kaya son olarak, Bayat’ın her alanda gelişmesine katkı sağlamak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla tüm yatırımların kararlılıkla gerçekleştirilmekte olduğunu ifade ederek, ayrıca gerçekleştirilmekte olan her projenin ilerleyişini yakından takip ettiklerini belirtti.

(Haber Merkezi)