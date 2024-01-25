Askere gidecek yaşa gelen binlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik detayları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Celp dönemleri e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz."