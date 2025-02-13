Çorum FK’nın Yeni Malatyaspor maçında sahadaki futbol, alınan galibiyetten daha önemlisi iki minik kız taraftarının açtığı iki pankartın yayınlı kuruluşlarda tüm Dünya’ya yayınlanması ve misafir takım teknik direktörünün basın toplantısına bu pankartlarla çıkması oldu.

Soğuk ve kara rağmen Çorum FK - Yeni Malatyaspor maçı için stada gelen iki minik kız çocuğu kendi elleri ile hazırladıkları pankartlarla maçın çok önüne geçtiler. İki bayan taraftarın ‘Çorum Malatya elele buraya’ ve 6 Şubat’ı unutmadın unutmayacağız, hoş geldin Malatya’ pankartları yayıncı kuruluşların ikisinde de ekranlara geldi ve tüm Dünya’da maçı izleyenler bu görüntüleri gördü.

Bu güzellikleri unutmayan Yeni Malatyaspor Teknik Heyeti ve futbolcuları iki minik taraftarla saha içinde pankartlar ile birlikte fotoğraf çektirdiler ve onlara teşekkür ettiler. Maç sonunda sarı kırmızılı takımın Teknik Direktörü Murat Uçkum da pankartlarla kameraların karşısına geçerek Çorum halkına teşekkür etti.

Futbolun sadece skorbordda yazan rakamlardan ibaret olmadığı bulunduğumuz ligin bu şehrin tanıtımı adına ne kadar önemli olduğunu gösteren bu güzel kareler için teşekkürler minik taraftarlar. Soğuk diye, rakip zayıf diye, futbolu beğenmiyoruz diye, hocayı beğenmiyoruz diye maça gelmeyenlere inat teşekkürler minik taraftarlar tüm Türkiye gibi Çorumlular olarak, Çorumsporlular olarak bizlerde sizlere minnettarız çok teşekkürler.