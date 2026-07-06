Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmancık Belediyesi, su kaynaklarında ciddi azalma yaşandığı gerekçesiyle vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarımızda ciddi azalma yaşanmaktadır. Bu durum, özellikle bahçe sulama ve kaçak su kullanımı nedeniyle daha da artmaktadır. Bu nedenle; bahçe sulama, halı yıkama, araç yıkama ve benzeri yüksek su tüketimine neden olan kullanımları tespit edilen kişiler hakkında cezai işlem uygulanacaktır." denildi