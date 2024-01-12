Çorum Belediyesi’ndeki daimi işçiler için 2024 toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı.

İşçi maaşlarına yüzde 150 artış yapıldığı sözleşme, düzenlenen törenle imzandı.

Çorum Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında atılan imza ile daimi işçinin 2024 yılının ilk altı ayında alacağı ortalama ücrette iyileştirme sağlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sözleşme imza töreni için sendika yöneticileri ve işçilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi veren Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, işçiyi memnun eden güzel bir sözleşmeye imza attıklarını söyledi.

Köroğlu, “Belediye başkanımız bizleri kırmadı. 1 yıllık çok güzel bir sözleşme oldu. İşçi kardeşlerimize yüzde 150’ye yakın bir artış yaptık. Yevmiye ücretleri, aile ve çocuk yardımı, yemek yardımı ve diğer sosyal yardımlarla birlikte daimi işçimizin önemli oranda artış yaptık. İşçimize hak ettiği ücreti verdik.” dedi.

1 Temmuz’da da Enflasyon Artışı Olacak

Köroğlu, sözleşme kapsamında yılın ikinci altı ayında da enflasyon oranında maaşlarda artış yapılacağını belirerek “01 Temmuz’da memura yapılan zam oranında yeniden artış yapılacak. İşçinin alın terinin karşılığını verdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Topyekun bir başarıya imza attık”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da imzaladıkları yeni toplu sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

Belediyecilik hizmetlerinde topyekun bir başarıya imza attıklarını dile getiren Aşgın “Bunu tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizim merkezimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim kardeşlerimiz kışın soğukta yazın sıcakta fedakarca çalışıyorsa biz bu hakkı teslim etmeliyiz.” dedi