Çorum'da girişimci işadamları doğayla iç içe restoran işletmesini Çorum halkının hizmetine sundu.

Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan ve sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak bilinen Yeşilgöl'de, Yeşilgöl Restaurant açıldı.

İşletmeciliğini Furkan Emin Ünlü ve Mücahit Hasipek'in yaptığı Yeşilgöl Restaurant, göl manzaralı konseptiyle dikkat çekiyor.

Restaurant'ın açılışına Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve çok sayıda davetli katıldı.