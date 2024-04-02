Çorum'da Karakeçili Mahallesi Muhtarı eğitimci Gamze Güzel oldu.

Karakeçili Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı olan Güzel, 5 yıl boyunca 5 bin 600 nüfuslu mahalleye hizmet edecek.

İki çocuk annesi eğitimci Gamze Güzel yerel yönetimdeki eğitimli çıtasını bir kademe daha yükseltirken, daha iyi bir mahalle hayaliyle çıktığı yolda mahallesi sakinleriyle birlikte Karakeçili Mahallesi'nin daha fazla yatırım almasını sağlamayı hedefliyor.

Mahalle halkıyla daha içe içe, onların sorunlarıyla yakından ilgilenen farklı bir muhtar profili çizmek isteyen eğitimci muhtar Gamze Güzel, eğitimci kimliğiyle özellikle gençlere önem verecek.

Muhtar olarak mahalledeki parkları ve yeşil alaları koruyarak çevre dostu projelerle mahalleyi temiz tutacaklarını belirten Güzel, ayrıca gençleri destekleyeceklerini söyledi.

Güzel, gençler için ayrıca eğitim olanaklarını artıracaklarını ve sportif etkinliklere ağırlık vereceklerini belirtti.