Çorum Belediyesi, 70'ler ve 80'lerin sevilen şarkılarının seslendirileceği nostalji konseriyle 13 Ocak'ta vatandaşları ücretsiz olarak buluşturuyor.

Çorum Belediyesi, geçmişin unutulmaz şarkılarını sevenler için özel bir etkinlik düzenliyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan "70'ler-80'ler Nostalji Konserinde Çorum Gelişim Orkestrası sahne alacak.

Konser, 13 Ocak Pazartesi günü saat 19.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, 1970 ve 1980’li yılların sevilen şarkıları seslendirilecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu konser, Belediye tarafından ücretsiz olarak sunulacak.