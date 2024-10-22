Çorum Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Özgür Can Çoban Çorum’da konser verecek.

Yapılan açıklamaya göre; Türk Halk Müziği'nin son dönemde yetişmiş en önemli seslerinden biri olan ve 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Özgür Can Çoban, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çorum’da sevenleriyle buluşacak. Çorum Belediyesi tarafından organize edilen konser Kadeş Barış Meydanı’nda saat 20.30’da başlayacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan konsere tüm Çorum halkını davet etti.