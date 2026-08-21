Bir dönem İstanbul Başakşehir'de forma giyen Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu birbirine rakip oldu.

Birlikte Başakşehir forması giyen Uğur Uçar ve Emre Belözoğlu, futbolculuk dönemlerinin ardından teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelerek rakip oldular.

Çorum FK'yı geçtiğimiz sezon şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran Uğur Uçar, futbolculuk döneminden arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yarın Çorum'da ağırlayacak.

İkili bu kez teknik direktör olarak kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in ilk haftasında iki takım da berabere kalmıştı.

Uğur Uçarlı Çorum FK, deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalıp iyi bir oyun sergilerken, Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise Trabzon ile 1-1 berabere kalmıştı.

Yarın Çorum'da iki eski takım arkadaşından hangisinin kazanacağı ise merak konusu.