Liseli Gençler A kategorisi Bilek güreşi grup birinciliğinde ilk ikiye giren beş Çorumlu sporcu Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

11-13 Nisan tarihleri arasında ilimiz Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Bilek Güreşi Gençler kız erkek grup müsabakalarında 270 sporcu mücadele etti.

Kadınlarda 45 kiloda sağ kolda Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Medine Değer, 55 kilo sağ kolda Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden Zeynep Miray, sağ kol 65 kiloda Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden Zübeyde Bozkurt birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Erkekler 55 kilo sağ kolda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Burak Eraslan ikinci olarak gümüş madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanan sporcular oldular.

Kadınlar 45 kilo sol kolda Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden Hazal Gündüz, 65 kiloda aynı okuldan Zübeyde Bozkurt ise üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular oldular. Erkekler 50 kilo sol kolda Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Devran Elma, 55 kilo sol kolda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Burak Eraslan, 80 kilo sol kolda Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Shuaıb Khalıd Abdulazezz Al Sumaıdaee üçüncü olarak bronz madalya alan diğer sporcular oldular.