Türkiye Binicilik Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “10 Nisan Polis Haftası Kupası Engel Atlama Binicilik Yarışması”nda Çorum Bilgi Koleji Binicilik Kulübü sporcusu, 8. sınıf öğrencisi Sesil Kanan birinci oldu.

Yarışmaya Türkiye genelinden toplam 169 sporcu katıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ı makamında ziyaret eden binicilik yarışması birincisi Sesil, yarışmada kazandığı kupayı Pehlivan'a takdim etti.

Sesil, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftasını da kutlayarak, güvenlik güçlerine zorlu görevlerinde başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ise Sesil'i kutlayarak, başarılarının devamını diledi.