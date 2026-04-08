İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmaların planlı ve kararlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Jeolojik etüt, imar planı, parselasyon ve fizibilite çalışmaları ile bakanlık kredilendirme işlemlerinin tamamlandığını aktaran Çizikci, OSB iç yollarının fiziki hatlarının bitirildiğini ve en zorlu aşamanın geride bırakıldığını kaydetti.

Yol avan projeleri, altyapı uygulama projeleri (yol, atıksu, içme suyu, yağmursuyu, doğalgaz), elektrik, aydınlatma ve telekom projeleri ile metraj ve keşif çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çizikci; " Sonraki aşamada tüm projeler eş zamanlı olarak onaya sunulacak, ardından ihale sürecine geçilerek bakanlık kredisi ile imalat aşaması başlatılacaktır. Projeler; teknik, çok yönlü ve hassas süreçler olup, kamu kaynaklarının etkin kullanımı için titizlikle yürütülmektedir. Görünmeyen çalışmalar projenin temelini oluşturmaktadır. Süreç, Kaymakamlığımız ve Belediyemiz koordinasyonunda sağlıklı şekilde ilerlemektedir. Şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi