Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerle Boğazkale'nin kaderini değiştirdi.

İlçede başarılı çalışmalara imza atan Ocaklı, yaptığı çalışmalar ile vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.

Başkan Ocaklı, 2019'da Boğazkale halkının tercihi ile Belediye Başkanlığı görevine seçildikten sonra görevi devralmasının ardından yeni ekibiyle birlikte hızlıca çalışmalarına başladı.

BOĞAZKALE'Yİ KANSERDEN KURTARDI

İlk olarak Boğazkale'nin en büyük sorunlarından birisi haline gelen içme suyu hattı çalışmalarına başlayan Ocaklı'nın ekibi şehir içinde altyapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt ve parke çalışmalarıyla Boğazkale'yi kanserden kurtardı.

İLÇENİN KADERİ DEĞİŞTİ

Hemen hemen her alanda büyük emek veren Başkan Ocaklı, görev yaptığı sürede yaptığı çalışmalar ile adından söz ettirirken, ilçenin de kaderini değiştirdi.

İLÇE HALKININ TAKDİRİNİ KAZANDI

Ağaçlandırma çalışmaları, yeni çeşmelerin yapımı, Düğün salonunun yapılması, yeni iş yerlerinin tamamlanarak Boğazkale belediyesine gelir sağlaması, yaya geçitleri, kaldırımlar, şehir içi ve kale önü mevkii ışıklandırma çalışmaları, ören yeri yol yapımı, su depolarının yenilenmesi, sulama kanalları, mezarlık yol yapımı, yeni mezarlık alanı yapımı (Yekbas), İbikçam mevki peyzaj çalışmaları, taşkın alanlarının temizlenmesi, şenlikler ve onlarca yoğun çalışmanın yanı sıra kültürel faaliyetlerle de Boğazkale halkının takdirini kazandı.

MHP YENİDEN ADAY GÖSTERDİ

Yeni dönemde de tekrar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nden aday gösterilen Mesut Ocaklı, yaptığı hizmetlerle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

‘PROJELERİMİZİN TAMAMINA YAKININI TAMAMLADIK'

'Boğazkale benim evim' diyen Ocaklı, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren haram saltanatına son verdik. Boğazkale'miz için söz verdiğimiz projelerimiz vardı, tamamına yakınını tamamladık. tamamlanma aşamasında olan projelerimizde var. Rabbime hamdolsun verdiğimiz hiç bir sözün altında ezdirmedi bizi" dedi.

'BELEDİYEMİZE YENİ ARAÇLAR KAZANDIRDIK'

Belediyenin işlerin aksamaması, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet için araç filolarına yeni araçlar kazandırdıklarını aktaran Ocaklı, "Tüketen değil üreten belediyecilik anlayışı ile yani bir tüccar edası ile Boğazkalemize artı değer neler katabiliriz düşüncesi ile çalışmalarımızı gerçekleştirerek ekibimle birlikte çalışmalarımıza başladık. Kim ne kadar usta olursa olsun gerekli araçları olmadan iş yapamaz düşüncesi ile öncelik olarak Belediyemize yeni araç gereçler kazandırdık. Hem işlerimizi kolaylaştırdık hem de çalışma sürelerimizi kısaltarak arda kalan zamanlarımızı verimli kullandık. Biz en çok yarınlarımızın geleceği çocuklarımız ve gençlerimizin belediyesiyiz. Gençlerimizin yeni şehirler yeni kültürler keşfetmesi adına gençlik gezileri düzenledik düzenlemeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

BOĞAZKALE DOĞALGAZA KAVUŞACAK

İlçedeki doğalgaz çalışmaları hakkında da bilgi veren Ocaklı, tüm altyapı ve proje çalışmalarını tamamladıklarını, dosyalarının ise onay sürecinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bazı arkadaşlar gibi seçimden seçime Boğazkale'ye doğalgaz sözü vermedik. 2019 seçimlerinde de bizim böyle bir sözümüz olmadı. Çünkü doğalgaz konusunda belediyenin çalışmaları olup olmadığını bakanlık kanadında durumun ne aşamada olduğunu bilmiyorduk. Bundan dolayı sözümüz havada kalacaktı. Biz doğalgazın ne olduğunu da nasıl getirileceğini de biliyoruz. Bu nedenle her işin bir olgunlaşma süreci var. Bol keseden söz verip insanların duygularıyla oynamadık. Milletvekilsiz çalıştığım dört buçuk yıllık süre içerisinde Boğazkale'mize doğalgazı kazandırmak adına ekibimle birlikte gerekli tüm altyapı ve projelendirme çalışmalarını tamamladık. Dosyamız onay sürecinde şimdi. 'Mesut Ocaklı'nın sözü benim sözümdür' diyen bir milletvekilimiz var. Cumhur İttifakı'nın ortağıyız. Vatandaşlarımız emin olsun Boğazkale Cumhur İttifakı ile doğalgaza kavuşacak."

ASFALTSIZ YOLUMUZ KALMADI

Altyapı çalışmalarını da değerlendiren Ocaklı, "TOKİ konutları başta olmak üzere Boğazkale merkez ve Yekbas mahallemizde ana arterler bir tarafa girilmedik sokak arası dahi bırakmayana kadar asfalt ve parke çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Bu saydıklarım başlıca yapmış olduğumuz hizmetlerimizden sadece bazıları şimdi diyoruz ki Boğazkale'yi Boğazkale'de yaşayanlar yönetsin. İlçemizin artık kaybedecek tek bir günü dahi yok" ifadelerini kullandı.