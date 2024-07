Bursa’nın İnegöl ilçesi Muratbey Mahallesi sakinleri mahalle meydanında bulunan çeşmelerden su doldurup parayla satış yapan şahısların önüne geçmek için kartlı sistem uygulaması başlattı. Mahalle muhtarlığı şehir dışından köye gelip içmek için su doldurmak isteyenlere ise ayrıca bir kart veriyor. Mahalle sakinleri, mahalleye gelip su doldururken kartlı sistem uygulamasını fotoğraflayıp sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yaparak baltalamak isteyenlere de tepki gösterdi.

Mahalle Muhtarı Murat Balcıelmas, kartlı sistem olan çeşmelerin yanı sıra köy giriş ve çıkışlarında şehir dışından gelen vatandaşların yararlanması içinde kartsız çeşmelerin bulunduğunu söyleyerek, yakın köyler Konurlar, Bahariye ve Hayriye mahalle sakinlerinin de bu dertten muzdarip olduklarını belirtti.

Muratbey Mahallesi sakinleri sosyal medyadaki kötü ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlara karşı açıklama yaptı.

Mahalle sakini Nuriye Acar, "İnegöl’den gelenler buradan toprağı alıp bidonların içine koyup, çalkalayıp onun içine döküyorlar. Belediye geldi, burayı açamadı. Biz burada sivrisinekten ölüyoruz. Bu su böyle gidiyor. Dertlerimiz çok" dedi.

Mahalle sakini Hatice Çelik," Zamanında biz bu suyu çok paylaştık. Kamyonlar geliyor, bidonlar alabildiğine dolu. Biz sorduk bunları satıyor musunuz dedik. Sizi ilgilendirmez, benim fabrikam var dediler. Bu köyde yangın çıktı, içinde insan öldü. Gelenler 4’te geliyor. Biz kimin geldiğini nereden bileceğiz. Kimi takip edeceğiz. Muhtara baskı yaptık. Ne gerekiyorsa yapılsın dedik. Artık yeter, bizler korku içindeyiz. Kapımı kilitlemeyen ben şimdi kapımı kilitleyip 10 kere bakıyorum. Millet burada bezlerini, pisliklerini topluyoruz. Kendi suyumuzu alamıyoruz. Gelin siz doldurun diyorum. Ben tektim, o bidonları aşağı atmasını da bilirdim. Allah razı olsun diye diye biz bu zamana kadar ses çıkarmadık. Yeter artık. Ne giriyor çıkıyor bilmiyoruz. Bizi daha çok günaha sokuyorsunuz. Biz parayla satan insan mıydık bu zamana kadar. Her zaman alıyordu. İnsan gibi gelselerdi. Girişte çeşme bıraktık onlara. Tamamen kapatmadık. Yine ölülerimiz var diye düşündük. Kendimiz dolduramıyoruz. Adamlar bizle kavga ediyor. Bidonlar dolu. Adamlara söylesek kavga çıkacak. Biz zaten doldurmayın demiyoruz. Çok ukalalık yapıyorlar. Sandalyesini koyuyor oraya beyefendiler. Arkada müzik çalıyor. 3-4 tane de arkadaşları var yanında. Biz onları öyle görmek zorunda değiliz. Çoluğumuz çocuğumuz var. Biz ne bilelim ne içip gelmişler. Bira kutularını atıyorlar. Lütfen bir yol bulun. Biz demiyoruz ki gelip doldurmayın. Sonra kaç tane şeyimizi kırdılar. Bunlara para verip alındı. Biz kendi kartımızı veriyoruz isteyene. Bu kadar kötü olmaz. Takmışlar muhtara. Biz istediğimiz için muhtar yaptı. Bir kamyon mu dolduruyorsun komşuna. Biz onlardan şikayetçiyiz" dedi.

Muratbey Mahallesi Muhtarı Murat Balcıelmas, "Öncelikle bizim suyumuz az geldiğinden dolayı, 3 köye bir parmak su geldiğinden bize yetmiyor. Normalde 45-50 hane olarak görüyorlar. Biz 90 haneli bir köyüz. 90 haneli köyün düzenli akmasını sağlamak için böyle bir sistem yaptık. Biz bu sistemi başarıyla tamamlamıştık. Vatandaş kart sistemiyle gelip dolduruyor. Köylümüz ve vatandaşlarımıza muhtarlıktan kart sistemi sağladık. Bu önlemi niye aldık. Köyümüze kamyonetlerle damacana damacana doldurup fabrikalara satış yapmak için kurnazlığı engellemek için yaptık. 3-4 köy bu konudan sıkıntıdayız. Gece hırlı mı hırsız mı belli değil. Geliyor çantasını bırakıyor köyün içinde geziyor. Ev dolu mu boş mu diye bakıyorlar. Komşular görüyor. Kavga edecekler diye ondan da korkuyoruz. Böyle bir sistem yaptık. Bu sistemde kimseye su vermemezlik yapmıyoruz. Oraya suyu bıraktık. Bütün vatandaş rahat etti. Bu köyde su dolduramayan biri çıksın gelsin. Ne istiyorsa her şey kabulüm. Bizim bu köyde insanımız bir Allah’ın kulu boş göndermez. Suyun az akmasından dolayı aldığımız önlem ve diğer etkenlerden aldığımız önlemden böyle bir karar aldık. Sosyal medyada çekip atıyorlar. Sonra herkes yalan yanlış haber yapıyor. Doğru haberi vermek için bütün köylümüz burada. Doğrusu bu suyu kimseden kısıtlamıyoruz. Gelip muhtarlıktan kart istediklerinde dolduruyoruz. Onun haricinde başka bir sıkıntımız yok. Köylümüz, insanımız rahat. Dışarıdaki vatandaş 40-50 damacana dolduramadığı için böyle bir haber yapılıyor. Vatandaş burada. Kesinlikle 1 lira ücret aldı diyen varsa mahkeme yoluna gidebilir. Kendi köylümüzde kart var. Dışarıdan gelen misafire de emanet kart veriyoruz" diye konuştu.Muratbey Gürcü Kültürü Yaşatma Derneği Başkanı Özgür Gürbüz, "Ortada şöyle gayri ahlaki pozisyon var. Bu suyun buraya gelmesiyle köylü sahiplendi. Her sene bakımını köylü yapıyor. Kimseden para talebimiz yok. Köylü kendi arasında parayı topluyor. Bu suyu buraya getiriyor. Yüz yıllardır bu geleneği sürdürüyoruz. Ancak bu sosyal medya platformu bilgisi olmayan, fikri olan insanlarla dolu. Burada utanmadan gelip köylüye küfür etmiş. Kim gelmişte su içememiş buradan. Burada bu su kimseye parayla satılmıyor. Biz zaten hayır devam etmesi için yapıyoruz. Bazıları tarafından bu vaziyete geldik. Bir de şu anlaşılsın. Suyun devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Bu suyun devamlılığı için böyle bir sistem gerekli. Bakın şurada su boşa akıyor. Biz bunu yapmasaydık bu kalmayacaktı. Lütfen rica ediyorum. Sağda solda köyümüzle ilgili söylenen üsluplara dikkat etsinler. Çünkü biz hepsini araştırıyoruz. Adli süreçleri başlatacağız. Eğer söylemeye cesareti varsa mahkemeye de çıkmaya cesareti olur. Bu köylü bu suya sahip çıkacak. Kimsenin ne dediği umrumuzda değil. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu insanlar bu pisliği çekiyor. Her gün evinizin önünden birilerinin tır dayayıp su aldığını düşünün. Kim kabul eder, kimse kabul etmez. Konuşması kolay. Özetle tüm İnegöl halkına söylüyorum, üsluplu yorumlar yapalım. Sonuçlarına herkes katlanır" ifadelerini kullandı.