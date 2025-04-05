İstanbul Esenyurt'ta bulunan yüksek bir binanın 26. katından atlayan Uğur E. isimli adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Uğur E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İntihar anı, anbean kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs yüksek katlı bir binadan atlayarak hayatına son verdi.

Uğur E. isimli bir kişi, bir binanın 26. katından atladı. Adamın atladığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonucunda bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğur E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen maalesef kurtarılamadı.