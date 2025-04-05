Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Çayır Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında, 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D. hayatını kaybederken, 3 yaşındaki ortanca çocuk Enes D. yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Hayatını kaybeden 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki Efe D'nin cenazesi otopsi incelemesi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.