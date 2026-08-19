Çorum 'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cadde'de Y.S. ve A.E.Ö. ile önceden husumetli oldukları öğrenilen S.Y. ve E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.S. bıçakla, A.E.Ö. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.